Deloitte e BLF Studio Legale nell’acquisizione di Labanti e Nanni da parte di Arti Grafiche Reggiane & Lai

Arti Grafiche Reggiane & Lai S.p.A., leader europeo nella trasformazione del cartone e soluzioni di imballaggio ha acquisto il 90% delle partecipazioni della società Labanti & Nanni S.r.l. realtà storica operante nel mercato della cartotecnica & packaging su misura, con ciò integrando la propria presenza nel mercato.

Con questa operazione, il Gruppo Arti Grafiche Reggiane consolida la propria posizione di leadership, forte di oltre 750 collaboratori, nove stabilimenti produttivi, tre centri di ricerca e sviluppo e un fatturato aggregato superiore ai 240 milioni di euro.

Arti Grafiche Reggiane & Lai è stata supportata da Deloitte Legal con il team M&A guidato dal Partner Massimo Zamorani (in foto), insieme all’Of Counsel Lucia Ruffatti (in foto), con i senior associate Alberto Ferronato e Angelo Longobardo anche per gli aspetti di Due Diligence Legale e dall’Of Counsel Andrea Bonanni Caione e da manager Giulio de Luca e la senior associate Jessica Silla per la Due Diligence giuslavoristica.

La Due Diligence fiscale è stata svolta da Studio Tributario e Societario Deloitte con la Partner Francesca Muserra e la Senior Manager Maria Giovanna Scasserra.

I soci venditori di Labanti & Nanni S.r.l. sono stati assistiti da BLF Studio Legale con il Partner Giulio Pinetti (in foto) e l’associate Maddalena Natali (in foto) e dal dottor Paolo Zanotti dello Studio Zanotti per gli aspetti fiscali.

Financial advisor di Arti Grafiche Reggiane & Lai, Ettore Zappelli di MBC Merchant Banking Consulting