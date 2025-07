Deloitte Legal con A2A per un accordo di fornitura di GNL da British Petroleum della durata di 17 anni

Filippo Manaresi

Deloitte Legal ha assistito A2A nella negoziazione e finalizzazione di un contratto di fornitura di gas naturale liquefatto (LNG SPA) da bp, della durata di 17 anni. In particolare, A2A acquisterà fino a 10 carichi di GNL all’anno (pari a circa 1 miliardo di metri cubi) dal 2027 al 2044 che soddisferanno circa il 20% del fabbisogno del Gruppo A2A. Il GNL sarà trasportato e rigassificato presso l’impianto di rigassificazione OLT di Livorno, grazie all’aggiudicazione da parte di A2A di capacità pluriennale nell’ambito dell’asta di maggio 2025, nonché presso altri terminali in Europa.

Deloitte Legal ha agito con un team guidato dall’Of Counsel e Head of Energy Filippo Manaresi (in foto), coadiuvato dal Senior Associate Daniele Lena per la redazione e negoziazione del LNG SPA e dal Managing Associate Alessandro Dona, del team del Prof. Francesco Munari, per i profili di shipping. Il Team di Deloitte Legal ha agito in coordinamento con il Team legale interno di A2A.

Questa operazione rappresenta un tassello strategico per la sicurezza energetica nazionale, contribuendo alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas e rafforzando la posizione dell’Italia come hub di ingresso del GNL nel Mediterraneo, in un contesto in cui la flessibilità e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici sono al centro dell’agenda politica europea. Inoltre, l’ampiezza temporale dell’accordo e il coinvolgimento di un primario operatore internazionale come bp rendono questo deal particolarmente significativo nel mercato italiano del gas degli ultimi anni.