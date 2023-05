Deloitte Legal amplia il team "Ufficio Studi Legislativi" con Andrea Pane

Deloitte Legal rinforza il team Ufficio Studio Legislativi con l'ingresso dell'Avv. Andrea Pane in qualità di Of Counsel.

L'Ufficio Studi Legislativi è stato costituito nel settembre scorso con l'ingresso dell'Avv. Paolo Narciso.

Finalità dell'Ufficio è quella di fornire ai clienti dello Studio uno strumento per incrementare la loro competitività permettendogli attraverso un continuo aggiornamento sull'evoluzione normativa di coglierne le opportunità e anticiparne le problematiche, nonché di prestare consulenza ai clienti in ambito Public Affairs sia a livello nazionale, sia Europeo.

L'Ufficio si occupa inoltre di redigere report e dossier tematici di approfondimento, di partecipare a consultazioni pubbliche, di curare eventi scientifici e formativi e di organizzare convegni, come il prossimo Forum sulle Relazioni Istituzionali che si terrà a Roma il prossimo 10 maggio per discutere, tra l'altro, dell'opportunità di regolamentare le relazioni istuzionali in Italia e di come tale regolamentazione possa essere di benficio sia ai policy makers nell'attività legislativa, sia al sistema paese.

Andrea Pane, che si occuperà prevalentemente di Regulatory Intelligence, dopo una lunga esperienza in primari studi italiani e anglosassoni, ha trascorso gli ultimi dieci anni tra Londra e Parigi ricoprendo ruoli di primo piano presso imporanti istituzioni finanziarie. Andrea è stato di Deputy Head of Global Public Affairs per Amundi AM, leader europeo nel risparmio gestito, occupandosi di relazioni istituzionali a livello Europeo.

"Andrea grazie alle sue competenze e alla sua esperienza in-house ha un punto di vista privilegiato nel comprendere le esigenze dei nostri clienti e ciò insieme all'esperienza di Paolo maturata nella pubblica amministrazione e alle profonde sinergie tra l'Ufficio Studi Legilsativi e le altre practice dello Studio e del network Deloitte ci permetterà di essere sempre più vicini ai nostri clienti, aiutandoli ad affrontare un contesto imprenditoriale sempre più competitivo" – commenta Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal.