Deloitte Legal con CDS Groupe nell’acquisizione di SIAP Sistemi Applicativi

Lucia Ruffatti

CDS Groupe, gruppo francese leader nel settore del turismo ha acquisito SIAP Sistemi Applicativi, primario player italiano operante nello sviluppo di software e hardware per turismo.

CDS Groupe è stata assistita da Deloitte Legal, per la fase di acquisition Due Diligence e di contrattualistica finalizzata all’acquisizione, con il team M&A guidato dal Partner Massimo Zamorani, insieme all’Of Counsel Lucia Ruffatti (in foto), e agli associate Angelo Longobardo, Stefano Merlo e Alberto Ferronato, oltre allo studio degli avvocati Francois Le Roquais e Adriana Ciobanu, per gli aspetti di diritto francese.

Deloitte Legal ha seguito anche gli aspetti antitrust e FDI dell’operazione, con un team guidato dal Partner Emilio Cucchiara, coadiuvato dall’associate Marzia Del Vaglio.

I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Tassone e Associati con un team composto da Lorenzo Tassone e Katia Serra.