Deloitte Legal nella cessione di 3M a Duerre Tubi Style Group

Andrea Martellacci, Niccolò Giusti

I soci di 3M, società leader nella pressofusione di leghe di alluminio per il settore automotive e fornitrice delle più importanti case automobilistiche della Motor Valley, hanno ceduto le quote rappresentative dell’intero capitale alla società a Duerre Tubi Style Group, uno dei più riconosciuti produttori di sistemi di scarico per supercar e tuning.

Per l’acquirente Duerre Tubi Style Group, dell’imprenditore emiliano Enrico Ruini, l’operazione rappresenta un passo fondamentale del percorso di crescita del gruppo, nel solco del consolidamento della filiera automotive.

I soci venditori, vale a dire DB, società dell’imprenditore umbro Alvano Bacchi, Mauro Cardinali, Next Holding e SICI-Sviluppo Imprese Centro Italia SGR, invece, realizzano l’exit a coronamento di un percorso di crescita iniziato dapprima con l’acquisizione dell’impresa da parte di Alvano Bacchi nel 2013, sostenuto in una prima fase da SICI-Sviluppo Imprese Centro Italia tramite la sottoscrizione di due minibond nel 2016 e nel 2017, e che è proseguito nel 2021 con l’ingresso della stessa SICI e di Next Holding nel capitale della società.

I soci venditori di 3M sono stati assistiti da Deloitte Legal, con un team coordinato da Andrea Martellacci (in foto) e composto anche da Niccolò Giusti (in foto) e Antonio Bramanti, in tutti gli aspetti legali e societari dell’operazione, mentre per gli aspetti fiscali e finanziari dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Mariotti coordinato dal dott. Simone Mariotti.

Nell’ambito dell’operazione, condotta in prima persona dall’amministratore delegato di DTS S.p.A. dott. Marco Stella, la società acquirente è stata assistita per gli aspetti legali dallo Studio Seidenari di Modena con gli avvocati Giuseppe Seidenari e Alessandra Landini, nonché da advisors aziendali e fiscali di Beta Commercialisti Associati e AP Partners coordinati dal dott. Gilberto Montecchi.

L’operazione è stata perfezionata presso lo studio del notaio Chiara Malaguti in Modena.