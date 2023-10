Deloitte Legal e FIVELEX nella partnership tra Baxi e G.I. Holding









Baxi SpA, leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, ha acquisito, in accordo con il Gruppo BDR Thermea (a cui appartiene dal 2009), il 25% del Gruppo G.I. Holding, realtà di rilievo per la produzione e commercializzazione di soluzioni d’avanguardia nella climatizzazione, nel raffreddamento dei processi industriali, nel condizionamento di precisione e nel trattamento dell’aria per edifici commerciali, industriali e pubblici.



Baxi si è avvalsa del supporto di Deloitte Legal per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team cross border coordinato da Massimo Zamorani e composto da Giuseppe Francesco Mirarchi e Alberto Ferronato, che hanno assistito Baxi lungo l’intero processo negoziale, nonché da un team multidisciplinare che ha svolto la due diligence legale, composto da Lucia Ruffatti e Angelo Longobardo per le tematiche societarie e commerciali, Andrea Bonanni e Francesca Rocco per le tematiche giuslavoristiche ed Emanuele Bottazzi e Isabella Rasi per le tematiche di diritto pubblico. Deloitte Legal si è inoltre avvalsa del supporto di un team cross-border per le tematiche afferenti alla due diligence legale sulle controllate di G.I. Holding con sede in Ungheria, Romania e Malesia.



Deloitte Financial Advisory ha supportato Baxi nello svolgimento della due diligence finanziaria, con un team composto da Guido Manzella e Teresa De Vita, nonché nello svolgimento della business due diligence con un team composto da Riccardo Pastore, Davide Minardi e Andrea Guerrini.



Un team guidato e supervisionato da Emilio Cucchiara, che si è avvalso del supporto di Marzia Del Vaglio, si è inoltre occupato delle tematiche regolamentari dell’operazione, assistito altresì da Deloitte Legal Romania per gli aspetti antitrust locali.



Il team interno di Baxi è stato composto da Alberto Favero (CEO), Alberto Grigion (CFO) e Giulia Tonello (Tax and legal manager).