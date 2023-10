Deloitte Legal e LMS nel risanamento e rilancio di Naos e Casprini Gruppo Industriale

Andrea Martellacci









Naos S.r.l. e Casprini Gruppo Industriale S.p.A., società con sede in Toscana, attive sul mercato, principalmente estero, nel settore della produzione e commercializzazione di mobili e complementi d’arredo, hanno concluso con successo un percorso di rilancio e risanamento che ha definito l’intera posizione finanziaria nei confronti dei creditori di natura bancaria di entrambe le società.



L’operazione, finalizzata con la conclusione di un accordo ex art. 56, consentirà alle società Naos e Casprini Gruppo Industriale di gestire la rispettiva attività in maniera più efficiente nel comparto di riferimento, come pure nei rapporti con tutti gli operatori del settore e con la clientela, coprendo l’intera filiera, dall’approvvigionamento e al dettaglio e consentendo alle società di proseguire nella fase di crescita ed espansione nei mercati esteri e nella ricerca costante della qualità, dell’innovazione tecnologica e del design dalla forte carica innovativa.

Le società, con i relativi CEO Thomas Morbidelli e Stefano Casprini e il CFO Francesco Porcini, sono state assistite, per tutti i profili legali, da Deloitte Legal con il team di restructuring guidato e coordinato da Andrea Martellacci e composto da Filippo Ghignone, Niccolò Giusti, Manuel del Linz, Jelena Segovic e Bianca Latini e, sul fronte finanziario, dai professionisti di Deloitte Financial Advisory, con il team che ha agito sotto la responsabilità di Matteo Uggetti e composto da Giulia Paleari, Massimo Di Ruggero e Gerardo Santini.



Il ceto bancario è stato assistito dagli avvocati dello studio legale LMS di Milano Matteo Bascelli, Elena Grigò e Riccardo Di Carlo.



Gli attestatori del piano sono stati il Dott. Massimo De Dominicis e il Dott. Antonio Caravella, entrambi dello Studio DDP Partners di Milano.



Loan Agency Services è intervenuta in qualità di agente, con un team composto da Attilio Caccetta e Martina Sirotti.