Deloitte Legal e Osborne Clarke nell’acquisizione di Smart Parking Systems da parte di City Green Light

Myriam Ambrosio, Stefano Cirino Pomicino

City Green Light, leader nel settore dell’illuminazione pubblica in Italia, ha completato l’acquisizione di Smart Parking Systems, società partecipata da Intercomp S.p.A. e specializzata nella gestione e ottimizzazione dello spazio pubblico attraverso tecnologie innovative per i parcheggi. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della posizione di City Green Light nel campo della smart mobility, ribadendo il proprio impegno a supportare le amministrazioni locali nella transizione verso città più intelligenti e sostenibili.

L’acquisizione fa parte di una più ampia strategia di espansione attraverso operazioni di M&A, già avviata con l’acquisizione di Termotecnica Sebina a marzo 2024. City Green Light si conferma così come partner chiave per amministrazioni pubbliche e grandi imprese, offrendo soluzioni integrate per l’efficientamento energetico, che vanno ben oltre l’illuminazione pubblica, includendo anche la gestione dei trasporti e delle infrastrutture urbane.

City Green Light è stata assistita da Deloitte Legal come advisor legale con un team composto dal Partner Stefano Cirino Pomicino, dalla Managing Associate Letizia Ummarino e dal Senior Associate Gabriele Giaccari per gli aspetti Corporate - M&A, dal Partner Francesco Paolo Bello e dal senior associate Sebastiano Berardino Santarelli per gli aspetti di diritto amministrativo e dalla Partner Alessandra Maniglio e dal senior associate Federico Pisani per gli aspetti di diritto del lavoro.

Intercomp è stata assistita da Osborne Clarke in qualità di advisor legale con un team composto dal Partner Giovanni Penzo e dall’Associate Myriam Ambrosio per gli aspetti M&A e dal Partner Giorgio Lezzi e dall’Associate Federico Milani per gli aspetti di dritto amministrativo.