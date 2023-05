Deloitte Legal e Tamborlini nell'acquisizione di RAD da parte di Wind Tre

Wind Tre, tra i principali operatori nazionali nel settore delle telecomunicazioni e parte del gruppo CK Hutchison Holdings, ha acquistato una partecipazione di maggioranza di RAD, eccellenza italiana nel settore della sicurezza informatica.

Deloitte Legal, con un team coordinato dal partner Giorgio Mariani (nella foto), responsabile della service line corporate and M&A e della sede di Milano, e formato dalla managing associate Laura Tredwell e dalla associate Veronica Colombo, con il supporto di Emilio Cucchiara e Marzia del Vaglio per gli aspetti regulatory, ha assistito Wind Tre negli aspetti legali relativi all'acquisizione, collaborando con il team di Wind Tre.

PwC Deals, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Angela Margherita Bellomo, ha assistito l'acquirente per la due diligence finanziaria, fiscale e legale



Il venditore è stato assistito per gli aspetti legali da Eugenio Tamborlini dello Studio Legale Tamborlini, nonché da Giuseppe Donatelli, Daniele Ruggeri e Luca Bishara, del team Strategy and Transactions di·EY, per la parte di financial advisory.