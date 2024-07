Deloitte Legal con Enilive Iberia nell’acquisizione Atenoil

Ubaldo Messia

Enilive Iberia, filiale di Enilive nella penisola iberica, annuncia il closing dell’acquisizione del 100% delle azioni di Atenoil, società che opera nel settore delle stazioni di servizio. L’operazione riguarda 21 punti vendita nelle regioni di Madrid, Andalusia e Castiglia-La Mancia. Le nuove stazioni di servizio entreranno a far parte della rete Enilive Iberia che, al termine dell’operazione, conterà in totale 38 punti vendita. L’acquisizione di Atenoil conferma il piano strategico Eni 2024-2027, che prevede l’espansione della rete di stazioni di servizio Enilive di oltre 300 punti vendita premium in aree strategiche in Italia e all’estero.

Deloitte Legal ha assisto la società controllata di ENI Enilive Iberia per l’acquisizione di Atenoil con un Team in Italia e Spagna coordinato dal Partner Ubaldo Messia e Of Counsel Alexia Falco insieme ai colleghi di Deloitte Legal Spagna Cloe Barnils, Ignacio Alonso, José María Gomá, María Isabel Pérez, Rafael Piqueras, Mercedes Segoviano, Carlos Tallón and Beatriz Cabeza .