Deloitte Legal con Give Back Beauty nella partnership strategica globale con Britney Spears

Carlotta Robbiano, Livia Cassina

Give Back Beauty, gruppo internazionale attivo nel settore dei profumi e della cosmetica, che collabora con marchi italiani e stranieri di prestigio come Elie Saab, Chopard, Zegna, Tommy Hilfiger e Dolce & Gabbana, ha stretto una partnership strategica esclusiva, a livello globale, per la licenza delle fragranze dell’icona pop statunitense Britney Spears, vincitrice di dischi multi-platino e premi Grammy. A partire dal 1° gennaio 2025, Give Back Beauty è responsabile della creazione, dello sviluppo, del marketing e delle vendite globali delle fragranze di Britney Spears.

Per l’operazione, il gruppo Give Back Beauty è stato assistito da un team legale di Deloitte Legal composto dalla partner Carlotta Robbiano e dalla associate Livia Cassina (in foto), per quanto riguarda gli aspetti corporate e commerciali. Lo studio Perani Pozzi ha agito a fianco del gruppo Give Back Beauty per tutti gli aspetti IP, con il partner Francesco Braga e l’associate Elisa Scibilia. Inoltre, lo studio Becker & Poliakoff ha agito a fianco del gruppo Give Back Beauty per gli aspetti di diritto americano, con la corporate attorney Valeria Angelucci.