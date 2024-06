Deloitte Legal con Selectika per il nuovo impianto e 75 assunzioni di ex dipendenti della OM Carrelli

Francesco Paolo Bello, Vito Lopedote

Selectika, azienda che opera nel settore della selezione dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata urbana, all’esito di un complesso iter avviato con un Protocollo di Intesa sottoscritto il 24 ottobre 2018 tra le Organizzazioni Sindacali, la Regione Puglia, il Comune di Modugno, la Città Metropolitana di Bari, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti — A.G.E.R. e Puglia Sviluppo S.p.A. e finalizzato all’obiettivo di eseguire un’articolata attività di reindustrializzazione del sito ex OM Carrelli di Modugno con l’assunzione di 75 ex dipendenti della OM Carrelli, ha sottoscritto con il Comune di Modugno l’atto di acquisto della proprietà dello stabilimento ex OM Carrelli.

Selectika è stata assistita da Deloitte Legal nell’intero progetto di riconversione industriale e nella redazione del contratto concluso con il Comune di Modugno, con un team guidato e coordinato dal Partner Francesco Paolo Bello e dall’Of Counsel Vito Lopedote, con il supporto del Senior Associate Alessandro Liverano e dall’Associate Luca Alessandrino.

Con l’intera operazione portata a termine, si può affermare che è ormai definitivamente operante un’impresa con un impianto tecnologicamente avanzato a livello europeo che rappresenta una sicura eccellenza nell’ambito dell’economia circolare.