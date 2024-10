Dentons con CCE Holding per il finanziamento di 20 milioni di euro di RGREEN INVEST

Carsten Steinhauer

Lo studio legale Dentons ha assistito CCE Holding, gruppo austro-tedesco con sede a Vienna che sviluppa, costruisce e gestisce grandi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia a batteria in Europa e in Sudamerica, in relazione ad un’ulteriore linea di finanziamento senior secured esistente di euro 20 milioni di euro, concessa alla stessa da RGREEN INVEST, società di gestione degli investimenti indipendente specializzata nel finanziamento di progetti infrastrutturali per la transizione energetica, attraverso il suo fondo Infrabridge IV. Il finanziamento segue l’attivazione di un’opzione di sindacazione da parte di Infrabridge III, sempre con l’assistenza di Dentons, aumentando l’importo totale del finanziamento alla holdco a 70 milioni di euro.

Il finanziamento contribuirà alla crescita strategica di CCE, finanziando capex e alcuni costi di sviluppo della società.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dal partner Carsten Steinhauer, co-head of Dentons Europe Energy Sector Group, e composto in Italia dalla counsel Bianca Chiara Sinisi. Il partner Axel Schlieter, dell’ufficio di Düsseldorf, ha curato i profili di diritto tedesco.

Lo studio PHH ha assistito RGREEN INVEST per gli aspetti relativi al finanziamento con un team guidato da Wolfram Huber, partner e head of Banking & Finance, e composto dalla senior associate Lisa Urbas.