Dentons e Andersen assistono il gruppo test Industry in un’operazione di finanziamento Il Gruppo Test Industry, azienda che progetta e produce banchi di prova industriali, ha sottoscritto un’operazione di finanziamento per supportare il piano di investimenti che serviranno a sostenere l’espansione in nuovi settori e all’efficientamento della gestione delle commesse internazionali.