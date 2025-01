MOPI Italia: Roberta De Matteo Nuovo Presidente e Valeria Cavallo Vice Presidente. Rinnovato il Consiglio Direttivo

Roberta De Matteo, Valeria Cavallo

MOPI Italia, l’associazione che riunisce le professioniste e i professionisti di comunicazione, marketing, business development e organizzazione per studi legali e professionali, annuncia la nomina della nuova Presidente, Roberta De Matteo, e della Vice Presidente, Valeria Cavallo, insieme al rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo mandato.

Roberta De Matteo, professionista con un’ampia e consolidata esperienza nella comunicazione e nel business development strategico per gli studi professionali, guiderà MOPI con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’associazione nella crescita delle competenze, nella valorizzazione delle relazioni tra generazioni e nell’innovazione del settore. “Sono profondamente onorata di assumere la Presidenza di MOPI e di poter contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’associazione che rappresenta il punto di riferimento per le professioniste e i professionisti del nostro mercato. Con il supporto di Valeria Cavallo e del Consiglio Direttivo, che ringrazio fin da ora, lavoreremo insieme per implementare nuovi progetti ed accrescere il valore della nostra community in un settore sempre più articolato e competitivo”, ha affermato Roberta De Matteo.

Valeria Cavallo, professionista con un’esperienza che unisce comunicazione strategica e gestione di progetti complessi, affiancherà la Presidente nello sviluppo di iniziative innovative per favorire la trasformazione digitale e affrontare le sfide emergenti del mercato. “Sono entusiasta di intraprendere questo ruolo di Vice Presidente e di contribuire con il mio impegno e la mia competenza a supportare i professionisti del settore in un momento cruciale di trasformazione. Insieme al Consiglio Direttivo – commenta Valeria Cavallo - lavoreremo per sviluppare iniziative che favoriscano la condivisione di conoscenze, il dialogo intergenerazionale e l’adozione di approcci inclusivi, sostenendo l’evoluzione del nostro settore verso nuovi traguardi e opportunità”.

La squadra del Consiglio Direttivo che accompagnerà la nuova Presidenza comprende:

- Maria Abbatescianni

- Sara Andreoli

- Marianna Battista

- Anna Elena Brolis

- Gaia Francieri

- Graziella Furci

- Claudia Maman

- Gisella Reda