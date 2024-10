Dentons e Gianni & Origoni nel project financing da 185 milioni di euro per due impianti agro-fotovoltaici in Sicilia

Luigi Costa, Maria Panetta

Gli studi legali Dentons e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) e Capital Dynamics, società di gestione indipendente internazionale attiva nel settore delle energie rinnovabili, nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un ammontare pari a circa 185 milioni di euro, destinato ai lavori di realizzazione di due progetti per la costruzione e l’esercizio di due impianti agro-fotovoltaici, di potenza complessiva pari a circa 180 MW, di tipo grid-connected con sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP) e Monreale (PA), delle opere connesse e della linea elettrica di connessione alla rete Terna.

L’operazione di finanziamento, qualificata come Green Loan e strutturata su base project finance, rappresenta una delle più grandi nel settore dell’energia pulita in Italia.

Grazie a questa iniziativa, facente parte delle attività agro-fotovoltaiche di Capital Dynamics, le comunità locali beneficeranno di opere di compensazione di carattere ambientale e territoriale, tra cui interventi di efficienza energetica.

Una volta operativi, si stima che i progetti genereranno circa 324 GWh di energia pulita all’anno. L’energia prodotta dagli impianti, attualmente in costruzione senza alcun sussidio pubblico, sarà venduta tramite contratti bilaterali di vendita dell’energia (PPA). Questo ulteriore investimento aumenterà la capacità di generazione annua lorda di Capital Dynamics in Italia fino a raggiungere circa 1 TWh all’anno.

Dentons ha assistito la banca finanziatrice Natixis CIB, in qualità di Lender, Structuring Mandated Lead Arranger, Underwriter & Bookrunner, Green Loan Coordinator e Issuing Bank, per tutti gli aspetti di due diligence legale e tributaria, e di strutturazione dell’intera operazione, di revisione dei contratti di progetto, e per la redazione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Luigi Costa (in foto), head of Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla senior associate Silvia Lazzati, dall’associate Alice Bixio e dalle trainee Anna Zanoni, Giulia Bellantoni e Giulia Brevi, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, insieme all’associate Mariateresa Soave Carparelli, per i profili tributari.

GOP ha affiancato Capital Dynamics con un team coordinato dal partner Giuseppe Velluto e guidato dalla senior counsel Maria Panetta (in foto), composto dalla counsel Maria Loizzi e dalla managing associate Caterina Testa che hanno seguito le attività di due diligence, dagli associate Filippo Andreoni, Franco Maria Zeppieri e Teresa Soprano per la negoziazione e il perfezionamento dei documenti finanziari, e dalla partner Francesca Staffieri per i profili fiscali.