Dentons e Hogan Lovells nell’HoldCo financing di SG Holding

Luigi Costa, Bianca Caruso

Lo studio legale Dentons e lo studio legale internazionale Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, SG Holding come borrower e Sostenya Group come sponsor, e Kommunalkredit Austria come banca finanziatrice, nella strutturazione di un HoldCo financing e nella sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento.

L’operazione è stata strutturata al fine di, tra le altre cose, mettere a disposizione della capogruppo SG Holding, quale controllante diretta di Haiki+ (Haiki), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata nei settori ambiente ed economia circolare, a titolo di finanziamento soci, le somme necessarie a finanziare la crescita del business del gruppo nei settori di riferimento.

Dentons ha agito con un team guidato dal partner Luigi Costa, Head della business unit Project, Energy and Infrastructure in Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla junior associate Alice Bixio e dalla trainee Elena Sartelli, in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence legale su tutte le società del gruppo Haiki, alla predisposizione dello structure memorandum e alla negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria di riferimento.

Lo studio Fiorentino Associati e WSP Italia hanno assistito Haiki, rispettivamente, per gli aspetti di natura fiscale e ambientale della due diligence sul gruppo Haiki. Haiki si è inoltra avvalsa dell’assistenza del team legale interno composto da Maria Domenica Ciardo e Ilaria Volontè, del CFO Federico Malgarini e del supporto di DC Advisory quale advisor finanziario in esclusiva.

Hogan Lovells ha agito in qualità di legale della banca finanziatrice Kommunalkredit, quale banca specializzata nel settore energy e infrastructure con sede legale a Vienna, con un team guidato dalla partner Bianca Caruso e composto dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e da Giovanni D’Apollo, con il supporto per gli aspetti di diritto inglese della partner Madeleine Horrocks e del senior associate Franco Lambiase e per gli aspetti di diritto societario del partner Alessandro Seganfreddo e della senior associate Lorenza Fici.

Il team in-house di Kommunalkredit Austria ha agito con un team composto da Ivan Zhiryakov, Roland Huber, Nicola Chiappini, Jean-François de Jaegher e Moemen Elroumy.