Di Tanno Associati e A&O Shearman con Kryalos SGR nel lancio del fondo “Mathelt”

Di Tanno Associati e A&O Shearman hanno assistito Kryalos SGR nel lancio del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano chiuso immobiliare riservato denominato “Mathelt” e all’esecuzione del relativo primo investimento.

Il nuovo fondo di investimento alternativo è dedicato alla realizzazione di una piattaforma di investimenti in immobili ad uso studentato. Si tratta di un fondo di tipo Value Add, con un obiettivo di raccolta superiore a €100 milioni, la cui politica di investimento è focalizzata su terreni ed immobili esistenti da sviluppare, risanare o ristrutturare con potenziale di riconversione in studentati di nuova generazione localizzati presso le principali città universitarie italiane. Nell’ambito del nuovo fondo, Kryalos agirà anche come co-investitore.

Il primo investimento del fondo è rappresentato da un immobile di circa 18.000 mq in disuso – un ex ufficio precedentemente locato all’INPS – localizzato nelle immediate vicinanze del centro storico di Bologna, che sarà riconvertito in uno studentato con circa 600 posti letto. Una volta completato il processo di riconversione, lo studentato, che presenterà ottime credenziali ESG, si configurerà come il più moderno ed efficiente immobile a Bologna dedicato al segmento dello student housing.

Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR nella costituzione del nuovo fondo per tutti i profili regolamentari e di governance dell’operazione, nonché nei rapporti con gli investitori e per i profili organizzativi e procedurali connessi al lancio del fondo, con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dall’associate Giuseppe Spataro e dalla trainee Eleonora Panepinto.

A&O Shearman ha assistito Kryalos SGR su diversi aspetti relativi alla struttura dell’operazione, alla negoziazione della documentazione contrattuale tra Fondo, investitore e property manager e ai connessi aspetti di governance, ai rapporti con i soggetti finanziatori, nonché alla futura valorizzazione, gestione e locazione dell’immobile con un team composto dal partner Andrea De Pieri, supportato dall’associate Eliana Cioffi e dalla trainee Valentina Masucci.