Dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. 74/2000 e dolo eventuale

la QUESTIONE

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è sufficiente il dolo eventuale: contraddizioni di sistema e divieto di analogia in malam partem

Dopo oltre vent’anni dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 74/2000, in un contesto legislativo segnato da una ipertrofica normativa fiscale, e, non da ultimo, dalle novità apportate dalla Riforma Cartabia, l’esatta perimetrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 ha generato numerosi problemi interpretativi e applicativi. Tale difficoltà si è registrata nonostante la palese intenzione del Legislatore di prevedere la punibilità del reato in esame solo a titolo di...