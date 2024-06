Differenze tra patto di prelazione e contratto preliminare

Contratto di locazione ad uso diverso - Patto di prelazione - Violazione - Ex art. 2932 c.c. - Ricorso inammissibile

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l’immediata e definitiva assunzione dell’obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un’immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare...