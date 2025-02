Dimissioni per giusta causa del dirigente: onere probatorio e “oggettiva” gravità della situazione

Come previsto dall’art. 2119 c.c., il dirigente, al pari dei prestatori di lavoro inquadrati nelle altre categorie, può dimettersi per giusta causa senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato oppure prima del termine se il contratto è a tempo determinato, quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione si è espressa in materia di giusta causa delle dimissioni...