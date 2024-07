Diniego visto d’ingresso, più lontana dal richiedente la sede giudiziaria competente

Nel caso di diniego del visto d’ingresso di un cittadino non comunitario per ricongiugimento familiare con un cittadino italiano è competente la Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione di cittadini Ue nella cui circoscrizione si trova l’autorità che ha emesso il provvedimento. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 18773 depositata il giorno 9 Luglio 2024.

Il caso di specie trae origine dall’ordinanza emessa da parte del Tribunale...