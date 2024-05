Dipendenti: se la “tuta” è facoltativa niente tempo di vestizione e svestizione

Non sussiste la retribuzione per la vestizione e svestizione quando il prestatore non abbia l’obbligo di indossare certi indumenti. Nel caso, poi, (come nella fattispecie) in cui ci sia una discrezionalità nell’indossare i Dpi (dispositivi di protezione individuale) questi vengono utilizzati solo dopo aver timbrato il cartellino e, quindi rientrano, a pieno titolo nel tempo di lavoro, senza, quindi, che sia necessaria una retribuzione ad hoc. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 13639/24...

