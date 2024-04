DIRITTO COMUNITARIO - Tra Corte Ue e organi nazionali dialogo continuo e sempre più fitto

Dal documento sulle statistiche giudiziarie 2023 presentato il 22 marzo scorso emerge che c’è stato un boom di cause a Lussemburgo, per la prima volta la Corte di giustizia, ha raggiunto “la soglia simbolica di 2.000”. Ma non è solo una questione di numeri perché, come spiega Marina Castellaneta analizzando gli interventi dei giudici europei, l’attività evidenzia una costante crescita qualitativa anche con riguardo agli organi giurisdizionali nazionali che sempre di più si rivolgono alla Corte Ue per ottenere la corretta interpretazione delle norme europee che hanno poi un sicuro riflesso nelle decisioni nazionali