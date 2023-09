Disastro ferroviario: il dipendente colpevole non è licenziabile se negli ultimi 60 mesi non ha causato sinistri di Giampaolo Piagnerelli

Resta confermata invece la responsabilità penale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In caso di disastro ferroviario se da un lato si applica la sanzione penale per la responsabilità nell’incidente non è detto che il comportamento del dipendente implichi anche il licenziamento dal posto di lavoro. Quest’ultimo, infatti, non si applica se il dipendente negli ultimi 60 mesi non ha riportato sinistri. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 27407/23.

La vicenda

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha accertato – nell’ambito del procedimento...