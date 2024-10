Disciplinare avvocati, la prescrizione può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione

La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità: quindi può anche essere eccepita per la prima volta in Cassazione dalla parte ricorrente, tanto più ove se ne deduca la maturazione successivamente all’introduzione del giudizio di merito a quo. La Cassazione (sentenza n. 27284/24) - in funzione del principio appena richiamato - ...

