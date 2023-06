Divorzio: spese di alloggio per lo studente universitario fuori sede a cura della Redazione Diritto









Famiglia - Separazione e divorzio - Spese straordinarie per i figli - Studente universitario fuori sede- Ripartizione pro quota - Duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali e capacità lavorativa

Le spese di alloggio per il figlio studente fuorisede non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto de l duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della...