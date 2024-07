DLA Piper nella costituzione di Ringas S.p.A., joint venture tra SWEN Impact Fund for Transition 2 e BiogaServizi

Germana Cassar, Giulio Maroncelli, Fabio Lenzini, Riccardo Dore

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito in qualità di deal counsel il fondo francese SWEN Impact Fund for Transition 2 e BiogaServizi S.r.l. nella strutturazione, negoziazione e conclusione di un accordo di joint venture, culminato nella costituzione della holding Ringas S.p.A., finalizzato all’investimento in biometano attraverso la conversione di impianti biogas esistenti o la costruzione di impianti ex novo.

DLA Piper ha assistito SWEN e BiogaServizi con un team supervisionato dai partner Germana Cassar e Giulio Maroncelli, coordinato dall’avvocato Fabio Lenzini e composto dall’avvocato Riccardo Dore per i profili relativi alla strutturazione della joint venture nonché della redazione dell’accordo di investimento e patto parasociale, dall’avvocato Josilda Pelani per gli aspetti di diritto amministrativo e regolamentari e dal partner Andrea Di Dio e dall’avvocato Giulia Isabella Valenzi per i profili di carattere fiscale dell’operazione.

Nel contesto di tale joint venture DLA Piper ha fornito assistenza anche in riferimento all’acquisizione di alcuni progetti a biogas.