DLA Piper e ADVANT Nctm nell’operazione di finanziamento da 170 milioni di euro per Feralpi Siderurgica

Eugenio Siragusa, Claudio D’Alia

Gli studi legali DLA Piper e ADVANT Nctm hanno assistito, rispettivamente, Feralpi Siderurgica S.p.A., società del Gruppo Feralpi, e un pool di istituti finanziari nell’ambito di un finanziamento da 170 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a supportare gli investimenti del business plan del Gruppo Feralpi e a migliorare le sue performance ESG. In particolare, si intende ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la sicurezza delle persone. Grazie a questo finanziamento, prosegue il percorso per mantenere una percentuale pari ad almeno l’80% di linee committed il cui margine è legato a KPI ESG sul totale, come indicato nella Scorcard dal Gruppo stesso.

Il finanziamento, strutturato come Sustainability Linked Loan, è stato sottoscritto con un pool di banche composto da BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI CIB) e UniCredit S.p.A., che hanno agito in qualità di finanziatrici, Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Sustainability Coordinator. BNL BNP Paribas ha svolto anche il ruolo di Banca Agente. Inoltre, Banco BPM, BPER e Cassa Depositi e Prestiti hanno partecipato all’operazione in qualità di istituti finanziatori.

La Tranche Capex del finanziamento è stata supportata dalla garanzia SACE Archimede, lo strumento con cui SACE sostiene finanziamenti e cauzioni di durata fino a 25 anni e senza limiti di importo, garantendo fino al 70% del valore dell’operazione.

Nell’ambito dell’operazione, DLA Piper ha assistito Feralpi Siderurgica con un team coordinato dall’avvocato Claudio D’Alia, supportato da Paola Nardella, sotto la supervisione del partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli.

ADVANT Nctm ha assistito gli istituti finanziatori con un team guidato dal partner Eugenio Siragusa e composto da Gianluca Salvadei e Andrea Corona.