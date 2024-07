DLA Piper e L&B Partners con Natixis e Tozzi Green nel project financing per tre impianti eolici

Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, Francesco Chericoni, Giuseppe Candela, Michele Di Terlizzi

DLA Piper e L&B Partners Avvocati Associati sono gli studi coinvolti nell’operazione di finanziamento da circa 116 milioni di euro strutturata e concessa su base project financing a favore di MV Holding, subholding del gruppo Tozzi Green, da Natixis S.A. - Milan Branch, quale Sole Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Underwriter, Green Loan Coordinator, Hedging ed Agent Bank, e BNL BNP Paribas, quale Structuring Mandated Lead Arranger, Underwriter, Hedging ed Account Bank.

L’operazione, strutturata come green loan, è volta al finanziamento della costruzione di 3 impianti eolici della potenza complessiva di 81,8 MW, di cui due recentemente entrati in esercizio, siti rispettivamente nei comuni di Buseto Palizzolo (TP), San Severo (FG) e Mazzarino (CL) e detenuti da tre diverse società veicolo. L’operazione comprende altresì una linea c.d. accordion da Euro 62 milioni per il finanziamento di un ulteriore impianto eolico della potenza di 45 MW situato nel comune di San Pancrazio Salentino (BR).

DLA Piper ha assistito Natixis S.A. - Milan Branch e BNL BNP Paribas con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, supportato, per gli aspetti finanziari, dall’avvocato Francesco Chericoni, che ha svolto il ruolo di project manager dell’operazione, dall’avvocato Mariacarmela Timpone e da Angela Angiò e Paola Nardella. La partner Germana Cassar e l’avvocato Mattia Malinverni hanno svolto l’attività di due diligence amministrativa. Il partner Andrea Di Dio e Arianna Palmieri hanno seguito gli aspetti fiscali.

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Tozzi Green e MV Holding con un team di professionisti, coordinati dal managing partner Michele Di Terlizzi e composto dal counsel Giuseppe Candela, dalla senior associate Chiara Bertolini e dall’ associate Benedetta Valgoi, per gli aspetti dell’operazione afferenti a parte della due diligence e alla negoziazione della documentazione finanziaria, e dai partner Pina Lombardi e Alessandro Salzano e dalla senior associate Eleonora Frizziero per tutti gli aspetti amministrativi.

Inoltre, L&B Partners Financial Advisory ha agito come consulente finanziario del gruppo Tozzi, con un team composto dal partner Rocco Giorgio, dal director Luca Marniga e dall’analyst Federico Zampolli.