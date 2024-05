DLA Piper e PwC TLS nell’acquisizione della maggioranza del gruppo Silmax

Danilo Surdi, Filippo Zucchinelli

PFERD Rüggeberg, società del gruppo tedesco Rüggeberg leader nella produzione di utensili per la lavorazione delle superfici e il taglio dei metalli con una tradizione di oltre 220 anni, ha perfezionato la compravendita di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Silmax S.p.A. e, indirettamente, delle controllate Siltek S.r.l., Guidolin S.r.l., Silmax Wuxi Trading Ltd., TUSA Precision Tools S.A. e Silmax Tools India Pvt Ltd., gruppo attivo nella produzione di utensili di fresatura e foratura per la lavorazione dei metalli.

DLA Piper ha agito quale consulente di PFERD Rüggeberg per tutti gli aspetti legali dell’acquisizione con un team multi-disciplinare e multi-giurisdizionale guidato dal partner Danilo Surdi (in foto a sinistra) e composto dagli avvocati Sira Franzini, Carlos Rosquet Martinez e Paola Grillo, che si sono occupati in particolare di tutti gli aspetti contrattuali e di diritto societario dell’operazione. Per i fini della due diligence legale sono intervenuti diversi avvocati dello studio DLA Piper, tra cui la partner Carmen Chierchia con l’avvocato Martina Pala e Samuele Belfrond hanno curato gli aspetti di diritto urbanistico-edilizi, la partner Valentina Marengo con l’avvocato Nadja Zoebisch hanno curato gli aspetti di diritto immobiliare, il partner Federico Strada con l’avvocato Stefano Petri hanno curato gli aspetti giuslavoristici, la partner Elena Varese con gli avvocati Federico Maria Di Vizio e Valentina Mazza e con Carolina Battistella hanno curato le tematiche di proprietà intellettuale, mentre il partner Giulio Coraggio con l’avvocato Tommaso Ricci hanno curato le questioni legali attinenti alla data protection e privacy. Gli aspetti regolatori dell’acquisizione sono stati curati dal partner Domenico Gullo e dall’avvocato Giulia Zammataro.

Per gli aspetti legali cross border, PFERD Rüggeberg è stata inoltre assistita da DLA Piper China con gli of counsel Claudio d’Agostino e Michael Huang, la senior consultant Xu Zhou e la consultant Lynn Lu, dallo studio svizzero Schellenberg Wittmer Ltd. con il partner Triebold Oliver e l’associate Daniele Simoniello e dallo studio indiano Trinity Chambers con il partner Vasanth Rajasekaran e il counsel Harshvardhan Korada per la due diligence legale sulle società estere.

Gli azionisti di Silmax sono stati assistiti dallo studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti per tutti gli aspetti contrattuali e di diritto societario con un team guidato dal partner Filippo Zucchinelli (in foto a destra) e composto dal senior manager Giulio Della Casa e dalla senior associate Valeria Chiocca e per gli aspetti real estate dalla manager Sabrina De Salvo. Gli azionisti di Silmax sono stati assistiti, altresì, da DBM Partners Commercialisti Associati con Marco Bodo (Partner), per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, e da Active Value Advisors con Fabio Fedel (Partner) in qualità di consulente strategico.

Negli aspetti finanziari e fiscali dell’operazione, PFERD Rüggeberg è stata assistita da DZ BANK in qualità di advisor finanziario con un team composto da Martin Petsch, Benedikt Fischer, Sebastian Baier e Dardan Rrahmani e dallo studio Rödl & Partner con un team composto da Birgit Rauschendorfer e Giorgia Cavallari per la due diligence finanziaria e da Thomas Giuliani e Erald Karriqi per la due diligence fiscale, mentre Scouting Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario degli azionisti di Silmax con un team composto da Filippo Bratta, Carlo Corsi, Andrea Isacchi ed Eleonora Preto.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Angelo Busani.