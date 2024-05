DLA Piper nel nuovo round di investimento di iCarry attiva nel settore della smart logistics

Amedeo Barbato

DLA Piper ha assistito Pama Capital, boutique di investimenti alternativi fondata nel luglio 2023 da Paolo Ceretti e Manolo Santilli che ha come focus l’acquisizione di quote di maggioranza in società ad alto potenziale di crescita, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di iCarry, operatore ad alto valore innovativo nel settore della logistica di ultimo miglio.

iCarry, attraverso una innovativa piattaforma tecnologica di proprietà che integra strumenti di artificial intelligence e machine learning offre, in circa 60 città italiane, servizi a valore aggiunto per le consegne al dettaglio gestendo tra l’altro una flotta composta interamente da veicoli elettrici e a basse emissioni.

Il team di DLA Piper, guidato dal partner Dino Dima e coordinato dall’avvocato Amedeo Barbato (in foto), ha assistito per tutti i profili societari e di governance Pama Capital, i nuovi investitori nonché il socio fondatore e Amministratore Delegato Daniel Giovannetti.