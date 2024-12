DLA Piper con Pama Capital in un altro deal di private equity

Amedeo Barbato, Andrea Ferrara Fierro

DLA Piper ha assistito Pama Capital, boutique di investimenti in private asset fondata da Paolo Ceretti e Manolo Santilli, nell’acquisizione di una quota di minoranza strategica in Inox & Inox S.p.A., player italiano di riferimento nella produzione di cucine commerciali in acciaio inox, con sede a Maserada sul Piave (Treviso). L’operazione si inserisce nel quadro di significativo sviluppo intrapreso dall’azienda controllata dalla Famiglia Casonato, alla terza generazione imprenditoriale nella lavorazione dell’acciaio.

Inox & Inox ha di recente finalizzato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Dualinox S.p.A., azienda anch’essa basata in Veneto, che ha consentito di arrivare ad oltre 200 collaboratori e 35 milioni di fatturato.

Il team di DLA Piper, guidato dal partner Dino Dima, coordinato dall’avvocato Amedeo Barbato (in foto a sinistra) e composto dall’avvocato Andrea Ferrara Fierro (in foto a destra) e da Lucia Demofonti, ha assistito Pama Capital per tutti i profili societari e di governance, anche in coordinamento con Spada Partners per i profili contabili e fiscali.

L’advisor finanziario dell’operazione è stato La Compagnia Holding S.p.A., con un team guidato dal senior partner Stefano L. di Tommaso, coordinato da Maurizio Piccinin e che ha visto la partecipazione di Elisabetta Broccolino.