DLA Piper rafforza la practice real estate con il nuovo partner Federico Barbàra

Federico Barbàra

Lo studio legale internazionale DLA Piper si rafforza ulteriormente nel real estate con l’arrivo di un nuovo partner, Federico Barbàra, che farà capo alla sede di Milano dello studio.

L’ingresso di Federico Barbàra, insieme a un team di quattro professionisti, si pone l’obiettivo di ampliare la practice real estate di DLA Piper, già una delle più strutturate in Italia, che arriva a contare cinque partner e 17 professionisti.

Federico Barbàra assiste da anni investitori istituzionali e developer, italiani ed esteri, in operazioni immobiliari di ogni natura (acquisto, vendita, sviluppo e valorizzazione di immobili, portafogli, fondi e società immobiliari, attività di asset management) e livello di complessità (acquisizione di asset tramite acquisto di crediti o procedure di ristrutturazione o concorsuali, partnership e jv agreements).

Ha inoltre una notevole esperienza in attività connesse al real estate, come le operazioni di ristrutturazione di fondi e/o società immobiliari, i contratti di costruzione e sviluppo, il contenzioso, i contratti di locazione o gestione di hotel, il fotovoltaico.

Insieme a Federico Barbàra, fanno il loro ingresso nel dipartimento real estate Nicola Guaragnella, in qualità di senior lawyer nonché Valentina Bartolini, Flavia Guancioli e Federica Pianta in qualità di lawyer.

Wolf Michael Kühne, country managing partner di DLA Piper in Italia, ha commentato: “Siamo onorati di accogliere Federico, che con il suo team contribuirà in modo importante all’ulteriore rafforzamento della practice real estate, già tra le più importanti in Italia”.

Olaf Schmidt, location head del dipartimento real estate di DLA Piper, ha commentato: “Con l’arrivo di Federico Barbàra e del suo team consolidiamo la nostra posizione come leading real estate practice in Italia. I nostri punti di forza continuano essere la competenza specialistica nelle varie asset class immobiliari e l’offerta a 360 gradi di tutti i servizi legali legati al ciclo di investimento immobiliare - strutturazione, sviluppo, investment, urbanistica, asset management, finanza e fiscalità”.