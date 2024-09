DLA Piper nella ristrutturazione della cartolarizzazione “BPL Mortgages 5” di Banco BPM

Luciano Morello e Erik Negretto

DLA Piper ha assistito Banco BPM in qualità, inter alia, di originator e sottoscrittore, nell’ambito della ristrutturazione della cartolarizzazione retained realizzata da BPL Mortgages S.r.l. nel dicembre 2012. L’operazione, già oggetto di due precedenti processi di ristrutturazione rispettivamente nei mesi di ottobre 2016 e di febbraio 2019, è collateralizzata da un portafoglio di mutui residenziali originati da Banco BPM.

Nell’ambito della ristrutturazione, a fronte della cessione di un ulteriore portafoglio di crediti per un ammontare pari a 1,8 miliardi di euro, è stata emessa una nuova classe di titoli senior del valore di 1,3 miliardi di euro e l’operazione è stata strutturata in modo tale da soddisfare e i requisiti previsti dalla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Prime Collateralised Securities (PCS) è stato coinvolto nell’operazione in qualità di terzo verificatore.

I nuovi titoli senior emessi hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s e DBRS e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento Euronext Access Professional Milan.

DLA Piper, in qualità di drafting counsel, ha assistito Banco BPM con un team coordinato dal partner Luciano Morello e guidato dall’avvocato Erik Negretto, coadiuvati dall’avvocato Pietro Milanesi e da Caterina Ceccanti e Giuliana Cantarella.