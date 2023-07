Dlgs 231, società salve se il reato non è causato da deficit organizzativi di Sandro Guerra









La responsabilità dell’ente per gli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001 può essere affermata solo se la “colpa in organizzazione” abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto: lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 21640 del 19 maggio scorso. Il giudice di merito, perciò, deve idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito penale è stato commesso e «verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso...