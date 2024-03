Domanda di misura alternativa nella Ue solo con elezione di domicilio in Italia

Improcedibile la richiesta di affidamento in prova del condannato che non sia presente sul territorio nazionale, perché risiede legalmente in altro Stato Ue, se propone l’istanza al magistrato di sorveglianza senza aver provveduto all’elezione di domicilio in Italia. La domanda in tal caso risulta proposta in violazione del comma 2 bis dell’articolo 677 del codice di procedura penale. La Corte di cassazione, dunque, conferma l’illegittimità della domanda del ricorrente per l’inadempimento rilevato...

