Dovere di agire informato per l’amministratore non esecutivo al fine di evitare le condotte illecite dei delegati

Società - Società di capitali - Amministratore non esecutivo - Mala gestio dell’amministratore delegato - Dovere di compiere o di evitarne le conseguenze dannose - Configurabilità - Responsabilità nei confronti della società fallita - Risarcimento danni.

Non v’è dubbio che l’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto, o avrebbe dovuto diligentemente conoscere, un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l’amministratore delegato nell’esercizio...