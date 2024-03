DWF - due nuovi counsel e prima espansione a Roma

Andrea Corbo, Francesco Angelini

DWF prosegue la sua crescita in Italia con l’ingresso degli avvocati Francesco Angelini (nella foto a destra) e Andrea Corbo (nella foto a sinistra) in qualità di Counsel nella nuova sede di Roma di DWF.

Francesco Angelini è specializzato in diritto amministrativo e si occupa, in particolare, di questioni di urbanistica ed edilizia, nonché di appalti pubblici ed energia. Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in diritto pubblico e costituzionale, ha collaborato sia con studi legali boutique che con studi legali nazionali e internazionali prestando, in particolare, la propria assistenza nell’ambito di operazioni di acquisizione e sviluppo immobiliare, realizzazione di impianti di energia rinnovabile ed in materia di contrattualistica pubblica.

Andrea Corbo è specializzato nel diritto regolamentare assicurativo, nel settore vita e dei prodotti di previdenza complementare, con esperienza più che decennale in primari studi legali italiani. Andrea ha maturato anche una significativa esperienza come titolare interno della Funzione di Internal Audit di un’importante compagnia di assicurazioni di cui è tuttora membro indipendente del Consiglio di Amministrazione.

“L’ingresso di avvocati di riconosciute qualità professionali come Francesco e Andrea - commenta Michele Cicchetti, Managing Partner di DWF Italy – conferma il progetto di espansione di DWF in Italia che punta sulla crescita di professionisti già affermati nel mercato legale. I settori assicurativo, immobiliare, finanziario e della transizione energetica sono e continueranno ad essere centrali per DWF e con i nuovi ingressi abbiamo voluto rafforzare i rispettivi team per affrontare al meglio le richieste dei nostri clienti e del mercato. Questi ingressi ci permettono inoltre di aprire la nostra sede a Roma che rappresenta un mercato di grande interesse per i nostri clienti che operano nei settori già menzionati e che richiedono sempre più frequentemente la presenza dei nostri professionisti nella Capitale. Dopo questa prima apertura, valuteremo ulteriori possibilità di espansione nella Capitale qualora in linea con la strategia di crescita e consolidamento dello studio in Italia”.