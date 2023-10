DWF e Gattamelata con Prelios per il PINQuA dell’Ex Manifattura Tabacchi a Piacenza

Lo studio legale DWF - con un team composto dal partner Lidia Scantamburlo (nella foto allegata) e dai counsel Giovanni Maccioni e Michele Di Michele - e lo studio legale Gattamelata e Associati - con un team composto dal name partner Stefano Gattamelata (nella foto allegata), dal counsel Francesca Romana Feleppa e dall’associate Guglielmo Gattamelata - hanno assistito Prelios SGR S.p.A., quale gestore del Fondo Estia Social Housing, per la negoziazione e sottoscrizione con il Comune di Piacenza di un accordo per l’attuazione in partenariato del Programma Nazionale della Qualità dell’Abitare (PINQuA) con l’impiego di fondi PNRR.



L’accordo, che si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana e welfare cittadino dell’ex Manifattura Tabacchi (un complesso che si estende per oltre 58.000 mq., per un ammontare complessivo dell’investimento superiore ai 50 milioni di euro), di cui al PUA “Infrangibile” e relativa convenzione urbanistica, prevede la riconversione del sito in un insediamento in cui accanto alla destinazione residenziale libera vi è quella di social housing e l’edificazione di una scuola e annessa palestra. La struttura di partenariato pubblico-privato, su cui si basa l’accordo, prevede inoltre la sottoscrizione di quote del Fondo da parte del Comune di Piacenza.