DWF Italy - Giuseppe Candela si unisce al Team Energy

Giuseppe Candela

Giuseppe Candela entra in DWF Italy in qualità di Counsel. Con il suo ingresso il dipartimento multidisciplinare di Energy di DWF Italy raggiunge il numero di 20 professionisti e consolida ulteriormente la propria posizione.

Giuseppe Candela ha maturato un’importante esperienza nel settore, con particolare focus sulle rinnovabili, prestando assistenza a clienti nazionali e internazionali in numerosi progetti di project financing, M&A e contrattualistica di progetto (con particolare attenzione ai PPA). Giuseppe ha conseguito un LL.M. in Energy and Climate Change Law presso la Queen Mary University di Londra e un master in Diritto e Impresa presso la Business Scholl del Sole 24 Ore di Milano.

Il professionista sarà basato negli uffici di Londra e di Milano anche al fine di promuovere ulteriormente il cross selling nel settore energy e infrastructure tra le due sedi dello studio.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Giuseppe: il suo ingresso rappresenta un importante valore aggiunto per lo studio,” dichiara Michele Cicchetti, Managing Partner di DWF Italia che aggiunge: “la sua esperienza in materia di project finance, M&A, contrattualistica di progetto e PPA nel settore delle energie rinnovabili ci aiuterà a supportare al meglio i nostri clienti nelle complesse sfide legali e regolamentari del settore energetico, anche in considerazione dell’impegno dell’Italia di coprire il 65% del fabbisogno elettrico nazionale con energie rinnovabili entro il 2030”.

“Entro con entusiasmo in DWF e non vedo l’ora di contribuire alla crescita dello studio nel settore energetico”, commenta Giuseppe Candela. “Il mondo dell’energy è in continua evoluzione ed essere parte di una realtà con una presenza internazionale e un approccio innovativo è per me un grande stimolo”.

L’ingresso di Giuseppe Candela si inserisce nella strategia di crescita di DWF, volta a consolidare la posizione dello studio come punto di riferimento per gli operatori del settore, società industriali, banche e fondi di investimento.