DWF Italy cresce nel Corporate con l’ingresso di Antonio Ferri

Rientra nella strategia di crescita e di potenziamento della struttura italiana, l’annuncio del nuovo ingresso di Antonio Ferri in qualità di partner nel dipartimento Corporate M&A di DWF Italy, guidato da Luca Cuomo.

Con una carriera ventennale in law firm del magic circle, dove ha maturato una profonda esperienza nel corporate, M&A e private equity, assistendo clienti domestici e internazionali e specializzandosi in settori come food & beverage, life sciences, real estate e TMT, Ferri assicurerà un contributo importante per consolidare il ruolo di DWF Italy come partner legale di riferimento per le imprese più dinamiche del mercato.

Nel dare il benvenuto ad Antonio Ferri, Luca Cuomo, Head of Corporate, M&A e Private Equity commenta: “Con l’ingresso di Antonio nel nostro dipartimento Corporate M&A acquisiamo un professionista che contribuirà a consolidare ulteriormente il posizionamento dello studio sia nel mercato domestico che in quello cross-border. Le sue competenze distintive e la sua esperienza internazionale saranno sicuramente un valore aggiunto al servizio della nostra clientela”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà così prestigiosa e affermata sul mercato in un momento di grande dinamismo per il settore legale corporate”, ha dichiarato Antonio Ferri. “Sono convinto che insieme potremmo raggiungere nuovi traguardi ed offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti, applicando un modello di consulenza sempre più integrato e vicino alle reali esigenze delle imprese”.

“L’arrivo di Antonio rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia di crescita sul mercato italiano attraverso l’inserimento di professionisti emergenti e con riconosciuta esperienza che andranno a giocare un ruolo fondamentale e ad essere un punto di riferimento per il mercato nella prossima decade” conclude Michele Cicchetti, Managing Partner di DWF Italy