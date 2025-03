DWF nella prima emissione private debt di Capital-Hill Securities

Luca Lo Po’

Dwf ha assistito Cherry-Hill Capital s.à.r.l, in qualità di arranger, nell’emissione di notes da parte di un veicolo di cartolarizzazione lussemburghese.

L’emissione, di importo nominale pari a 10 milioni di euro, è finalizzata a finanziare l’acquisizione di un complesso real estate sito in Londra ed è riservata esclusivamente ad investitori professionali ai sensi della disciplina MiFID II, dunque in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto e dalla normativa in materia di offerta al pubblico.

Il team interdisciplinare di Dwf è stato coordinato dal partner Luca Lo Po’ (nella foto), responsabile europeo della practice di financial regulation dello studio, e composto dal counsel Massimo Breviglieri e, per i profili relativi al security package di diritto inglese, dal partner Amrish Sharma.

Per Cherry-Hill Capital s.à.r.l ha agito il partner Federico Basile.