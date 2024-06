DWF con Yeldo nel private debt real estate di Paullo Investimenti

Luca Lo Po’

DWF ha assistito Yeldo – gruppo europeo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale – che ha agito come advisor e placement agentnell’operazione di c.d. private debt real estate realizzata mediante emissione di EUR 10 milioni di senior secured bond da parte di Paullo Investimenti S.r.l. - controllata da Officine Mak S.r.l., operatore con oltre 20 anni di esperienza in progetti di rigenerazione urbana.

L’emissione – riservata esclusivamente ad investitori professionali ed esente da obblighi di prospetto – è finalizzata alla valorizzazione di due asset ad uso logistico nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova.

Il team di DWF che ha curato tutti i profili relativi alla due diligence sugli asset immobiliari e sull’emittente nonché tutti i profili di capital market relativi all’emissione dei senior securbond e quelli banking relativi al c.d. security package è stato coordinato dal partner Luca Lo Po’, responsabile europeo della practice di capital market, e composto dal partner Daniele Zanni e dal senior associate Danilo Cicero per i profili real estate, dal counsel Alberto Castelli per i profili banking e dall’associate Isabella Marchetti per i profili di capital market