E-Codex: avanza il progetto UE del ministero della Giustizia

Avanza l’implementazione di e-Codex ”Connecting european member State to e-Codex”, il progetto europeo, frutto della collaborazione fra il Ministero della Giustizia e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che punta a migliorare l’accesso transfrontaliero dei cittadini, dei legali e delle imprese in ambito Giustizia, in particolare con riferimento all’ordine di pagamento europeo (EPO).

Cos’è e-Codex

Finanziato dall’agenzia “European health and digital executive” della Commissione europea...