Elexia Avvocati & Commercialisti nomina 4 nuovi Salary Partner

Elexia, Avvocati & Commercialisti, è lieta di annunciare - a seguito della recente delibera dell’Assemblea dei Soci - la nomina a Salary Partner, di:

Dott. Laura Bonato

Avv. Paola Marconi

Dott. Nicolino Monaco

Avv. Federico Trombetta

Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per l’eccellente qualità del lavoro svolto e i significativi risultati raggiunti nel corso degli anni dai nuovi professionisti.

L’Avv. Daniele Portinaro, Presidente di Elexia, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare queste nomine. Laura, Paola, Nicolino e Federico hanno dimostrato non solo una straordinaria competenza professionale, ma anche un impegno costante nel perseguire gli obiettivi dello Studio. Il loro contributo è stato fondamentale per il successo e la crescita di Elexia”.

Il Dott. Nicola Cinelli, Managing Partner di Elexia, ha aggiunto: “Investire sui talenti e sulla loro crescita professionale è fondamentale per garantire la competitività, la stabilità e l’innovazione negli studi professionali. Per noi di Elexia è una priorità concreta e un obiettivo da continuare a perseguire in un’ottica di sviluppo sostenibile del nostro business”.