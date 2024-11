Emotrasfusioni, no a risarcimento senza nesso di causalità tra sangue infetto e decesso

In tema di decesso da emotrasfusione, occorre che la consulenza tecnica di parte dimostri il nesso di causalità tra il sangue infetto e la morte. In caso contrario agli eredi non spetta il risarcimento previsto dalla legge n. 210/92. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 29296/24.

La sentenza d’Appello

Venendo ai fatti la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado...