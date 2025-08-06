Rc auto: spetta al conducente dimostrare la percentuale di colpa del pedone investito
Il guidatore per vincere la presunzione della responsabilità esclusiva, ex articolo 2054, primo comma, codice civile, deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele in relazione al caso concreto
In caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex articolo 2054, primo comma, codice civile, il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta; dall’altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, ...