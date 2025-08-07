Incidente stradale, il danno da lucro cessante va quantificato dall’infortunato
Ai fini della sua quantificazione è onere del danneggiato dimostrare il tipo di contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro
Il danno da lucro cessante in caso di incidente stradale deve essere quantificato: il danneggiato deve quantificare il danno da mancato guadagno rispetto alla situazione precedente al sinistro. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22706/25.
La vicenda
Venendo ai fatti in data 25 luglio 2008 un soggetto, agente di commercio nel settore dei prodotti lattiero-caseari, mentre...