Errori medici, per la prova non basta l’incompletezza della cartella clinica
Occorre che il professionista abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno al paziente
L’incompletezza della cartella clinica non rende automaticamente accertato il nesso causale nel giudizio di responsabilità da malpractice sanitaria. Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza 14609 del 30 maggio scorso, ha anche precisato che la mancata esecuzione di esami diagnostici non rende la cartella incompleta.
La vicenda
Il caso risolto...